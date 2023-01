Brasiliens neuer Präsident Lula tritt sein Amt an

Kurzmeldung ein/ausklappen Katholische Kirche würdigt verstorbenen Benedikt

München: In mehreren Kirchen in Bayern haben heute Totenmessen und Gebete zum Gedenken an den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. stattgefunden. Im Würzburger Kiliansdom hat Bischof Jung ein Requiem für Benedikt abgehalten. Jung sagte in seiner Predigt, Benedikt sei allenthalben ob seiner Klarheit geschätzt worden, auch wenn man seine Position nicht teilte. Im Passauer Dom beteten Gläubige einen Rosenkranz für den verstorbenen emeritierten Papst. Morgen wird der Leichnahm Benedikts im Petersdom in Rom aufgebahrt. Heute hat dort der amtierende Papst Franziskus seinen Vorgänger Benedikt in einer Neujahrsmesse gewürdigt. Beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz verneigte sich der Papst in einer Schweigeminute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 23:00 Uhr