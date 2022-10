Brasilien wartet auf Ergebnisse der Präsidentschaftswahl

Nachrichtenarchiv - 30.10.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: In Brasilien wird das Ergebnis der Präsidentenwahl erwartet. Die Wahllokale haben mittlerweile geschlossen, die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Bolsonaro und seinem Herausforderer - dem früheren Präsidenten - Lula ist beendet. Mit einem Ergebnis wird im Lauf der Nacht gerechnet. Umfragen hatten bereits auf ein knappes Rennen hingedeutet. Erste Auszählingen bestätigen das. Mehr als 150 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme über elektronische Wahlmaschinen abzugeben. Ähnlich wie Ex-Präsident Trump in den USA hat auch Bolsonaro unbelegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen geäußert und damit Ängste geschürt, er könnte das Ergebnis nicht anerkennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2022 22:30 Uhr