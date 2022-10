Brasilien wählt neuen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: In Brasilien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Gegen den rechtsgerichteten Amtsinhaber Bolsonaro tritt der linksgerichtete Ex-Präsident Lula da Silva an. Meinungsumfragen sehen letzteren vorn. Ein bestimmendes Thema des Wahlkampfs sind die Engpässe bei Lebensmitteln. Rapide steigende Preise und die Folgen der Corona-Beschränkungen gefährden die Versorgung in Brasilien. Bolsonaro hat zwar ein Programm aufgelegt, um für Abhilfe zu sorgen. Vor allem ärmere Menschen setzen aber auf Lula.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2022 07:00 Uhr