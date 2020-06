Brasilien verzeichnet starken Anstieg der Infektionen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: In Brasilien sind innerhalb eines Tages mehr als 900 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Gesundheitsministerium des Landes. Damit steigt die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie auf knapp 42.000. Weltweit verzeichnen nur die USA mehr Todesfälle. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer in Brasilien aus und meinen, die tatsächliche Zahl könnte 10 bis 15 Mal höher sein. Präsident Bolsonaro dagegen zweifelt die vorliegenden Zahlen an, sie seien künstlich aufgeblasen sagte er. Mehrmals hatte er versucht, die Zählweisen zu ändern. Auf Anweisung des Obersten Gerichts muss die bisherige Statistik aber beibehalten werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 07:45 Uhr