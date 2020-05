Brasilien verzeichnet rasanten Anstieg der Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sao Paulo: Die Zahl der Corona-Todesopfer in Brasilien steigt weiter rasant an. Binnen 24 Stunden sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 751 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt meldet das Ministerium fast 10.000 Corona-Todesfälle in Brasilien. Die Zahl der bestätigten Infektionen habe sich innerhalb eines Tages um mehr als 10.000 auf gut 145.000 erhöht. Und es werden vergleichsweise wenige Menschen getestet. In der Millionenstadt Manaos im Amazonasgebiet ist die Gesundheitsversorgung zusammengebrochen, auch in Rio de Janeiro und in Sao Paulo kommen die Kliniken an ihre Grenzen. In einzelnen Regionen gelten Kontaktsperren. Brasiliens Staatschef Bolsonaro lehnt das ab und setzt sich immer wieder öffentlich über Kontaktbeschränkungen hinweg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 08:00 Uhr