Brasilien und Kroatien stehen im Viertelfinale der Fußball-WM

05.12.2022 22:00 Uhr

Doha: Brasilien und Kroatien treffen im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufeinander. Am Abend gewann Brasilien das Achtelfinalspiel gegen Südkorea klar mit 4:1. Zuvor hatte sich Kroatien gegen Japan durchgesetzt. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, in dem der kroatische Torwart drei Schüsse hielt. Nach der Verlängerung stand es 1:1, das Elfmeterschießen endete 3:1.

