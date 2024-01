Brasilien registriert schweren Ausbruch von Dengue-Fieber

Brasília: Brasilien erlebt derzeit einen schweren Ausbruch des Dengue-Fiebers. In den ersten vier Wochen des Jahres seien in dem südamerikanischen Land fast 218.000 wahrscheinliche Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das waren mehr als dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Zudem zählten die Gesundheitsbehörden 15 bestätigte Todesfälle, 149 weitere werden noch untersucht. Auslöser für den starken Anstieg dürften die heftigen Regenfälle und die hohen Temperaturen der vergangenen Monate sein. Unter diesen Bedingungen kann sich die Gelbfiebermücke besonders gut entwickeln, die die Dengue-Viren überträgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 20:15 Uhr