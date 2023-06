Brasilianisches Gericht beschließt Amtsverbot für Bolsonaro

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock verspricht schnellen Abzug der Bundesehr aus Mali

Berlin: Nach dem Beschluss des UN-Sicherheitsrates, die Blauhelm-Mali-Mission zu beenden, hat Außenministerin Baerbock einen schnellen Abzug der Bundeswehr in Aussicht gestellt. Die deutschen Soldaten würden nun beschleunigt und geordnet abziehen, erklärte die Grünen-Politikerin auf Twitter. Man habe weiter zur Sicherheit der Menschen in Mali beitragen wollen, aber die Militärregierung in dem westafrikanischen Land habe dies immer unmöglicher gemacht. Der UN-Sicherheitsrat hatte in einer einstimmig verabschiedeten Resolution entschieden, die Minusma-Mission in Mali nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum Jahresende abzuschließen. Die Bundeswehr ist an der Mission aktuell mit etwa 1100 Soldatinnen und Soldaten beteiligt.

