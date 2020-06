Brasilianische Aktivisten stellen Grabkreuze an der Copacabana auf

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: Aus Protest gegen die Corona-Politik der brasilianischen Regierung haben Aktivisten an der Copacabana hundert Gräber ausgehoben. Die Mitglieder der Nichtregierungsorganisation "Rio de Paz" stellten auch schwarze Grabkreuze auf. Vor der Postkarten-Kulisse an dem berühmten Strand sei reproduziert worden, was auf den Friedhöfen Brasiliens zu sehen sei, teilte die Organisation mit. In Brasilien gibt es nach offiziellen Angaben mittlerweile mehr als 40.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt mehr als 800.000 Menschen haben sich angesteckt. Präsident Bolsonaro bezeichnet Covid-19 immer wieder nur als eine leichte Grippe und lehnt Maßnahmen gegen das Virus ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 06:00 Uhr