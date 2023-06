Kurzmeldung ein/ausklappen Brandursache in Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist noch unklar

Apolda: Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Thüringen mit einem Toten ist die Brandursache noch unklar. Migrationsministerin Denstädt warnte vor voreiligen Schlüssen. Es sei zu früh für Aussagen zum Hergang, sagte sie bei einem Besuch des Brandorts in Apolda. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von meterhohen Flammen, die aus dem Gebäude schlugen. Laut Polizei mussten rund 250 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In der Unterkunft wurde die Leiche eines Kindes gefunden. Eine Obduktion soll klären, ob es sich um einen vermissten 9-Jährigen aus der Ukraine handelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2023 17:00 Uhr