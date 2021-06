Brandstiftung an Supermarkt in Großkarolinenfeld

Das Wetter: meist freundlich bei 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, am Nachmittag in der Nähe der Berge leichte Schauerneigung. Höchstwerte 21 bis 26 Grad, in der Nacht Abkühlung auf 13 Grad. Die weiteren Aussichten: auch morgen und am Montag oft Sonnenschein. Am Dienstag zunächst freundlich, später Gewitter. Höchstwerte 23 bis 31 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 06:15 Uhr