Brandenburgs Innenminister vermutet die Täter des Tesla-Anschlags in Berlin

Grünheide: Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla vermutet der brandenburgische Innenminister Stübgen die Täter in Berlin. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die linksextremistische "Vulkangruppe" sitze offensichtlich in der Hauptstadt und agiere von dort aus bundesweit. Die Gruppierung hatte die Tat für sich reklamiert und die Polizei hält das Bekennerschreiben für authentisch. Nach Angaben des Innenministers hat die "Vulkangruppe" bereits 2021 einen Anschlag auf Stromkabel auf der damaligen Baustelle des Elektro-Autobauers verübt. Stübgen forderte den Generalbundesanwalt in Karlsruhe auf, die Ermittlungen zu übernehmen. - Tesla rechnet inzwischen mit einem Stillstand der Produktion bis voraussichtlich Ende nächster Woche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 09:45 Uhr