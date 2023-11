Brandenburgische Polizei findet Verdächtigen tot im Dachgeschoss

Milower Land: Nach rund 34 Stunden ist in Brandenburg ein Großeinsatz wegen eines bewaffneten und in einem Haus verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Die Polizei fand den Verdächtigen nach eigenen Angaben eine halbe Stunde nach Mitternacht tot im Dachgeschoss des Hauses in der Gemeinde Milower Land. Zu den genauen Umständen des Todes ist nichts bekannt. Der Mann hatte während des Einsatzes immer wieder auf die Polizisten geschossen. Eine Frau und ein Kind, die bei dem Mann waren, konnten das Haus bereits vergangene Nacht verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 02:00 Uhr