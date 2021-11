Brandenburger Ex-Abgeordnete Buder erwägt Kandidatur für CDU-Vorsitz

Nachrichtenarchiv - 16.11.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den drei Kandidaten Braun, Merz und Röttgen erwägt nun offenbar auch eine Frau die Bewerbung um den CDU-Vorsitz. Wie die Brandenburgerin Sabine Buder dem BR erklärte, ist sie bereit anzutreten. Die 37-Jährige könnte von ihrem Kreisverband Märkisch-Oderland vorgeschlagen werden - das Gremium berät heute Abend über diesen Schritt. Morgen endet die offizielle Bewerbungsfrist. Buder hatte bei der Bundestagswahl im September zwar ihr Mandat verloren, mit über 23 Prozent aber das beste Erststimmen-Ergebnis der CDU in Brandenburg erzielt. Nun will sie nach eigenen Worten einen Beitrag zur Erneuerung der Partei leisten. In Berlin hatte zuvor Ex-Fraktionschef Merz seine Kandidatur erläutert: Er will im Fall seiner Wahl den Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin einführen und mit der Baden-Württembergerin Christina Stumpp besetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.11.2021 20:45 Uhr