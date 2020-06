Brandenburger AfD kündigt rechtliche Schritte an wegen Beobachtung durch Verfassungsschutz

Bund steigt bei Impfstoffentwickler Curevac ein

Berlin: Der Bund beteiligte sich erstmals direkt an einem Unternehmen, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet. Dabei handelt es sich um den Tübinger Biotech-Konzern "Curevac". In den kommenden Tagen werde die staatliche KfW-Förderbank für 300 Millionen Euro 23 Prozent der Anteile an dem Unternehmen zeichnen, kündigte Bundeswirtschaftsminister Altmaier an. Ziel sei es, "Curevac" so finanzielle Sicherheit zu geben und wichtige Forschungsergebnisse für Deutschland und Europa zu sichern. Die Biotech-Firma arbeitet gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut daran, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Im März hatte es Berichte über einen Übernahmeversuch der US-Regierung gegeben - die hatte "Curevac" aber zurückgewiesen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.06.2020 18:45 Uhr