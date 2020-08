Brandenburg will private Partys verbieten

DGB kritisiert Kramp-Karrenbauer Vorstoß in Sachen Maskenpflicht

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält nichts von einer generellen Maskenpflicht am Arbeitsplatz. DGB-Vorstandsmitglied Piel kritisierte einen entsprechenden Vorschlag von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Es könne nicht sein, dass mit einer - so wörtlich - "billigen Maskenlösung" Arbeitgeber und Länder aus der Pflicht entlassen würden, für wirksame Maßnahmen zu sorgen. Stundenlanges Tragen einer Maske stelle für die Betroffenen eine erhebliche Belastung dar. Deshalb müssten laut Piel zuerst technische und organisatorische Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Kramp-Karrenbauer hatte sich in der "Welt am Sonntag" dafür ausgesprochen, angesichts zunehmender Neuansteckungen mit Covid-19 über die Einführung einer bundesweiten Maskenpflicht am Arbeitsplatz und an Schulen nachzudenken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 13:00 Uhr