Brandenburg wählt einen neuen Landtag

Potsdam: In Brandenburg wird heute ein neuer Landtag gewählt. Rund 2,1 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen zufolge dürfte es ein enges Rennen um den Wahlsieg zwischen der SPD und der als gesichtet rechtsextremen AfD in Brandenburg geben. Ministerpräsident Woidke, der für die SPD antritt, will nur dann im Amt bleiben, wenn seine Partei wieder stärkste Kraft wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 05:00 Uhr