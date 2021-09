Brandenburg und NRW sind letzte Wahlkampf-Schwerpunkte der Parteien

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sind am Tag vor der Abstimmung die wichtigsten Schauplätze im Bundestags-Wahlkampf. In Aachen versicherte die scheidende Kanzlerin Merkel dem Unions-Kandidaten Laschet ihre Unterstützung. Die FDP mit Parteichef Lindner hat ihre letzten Kundgebungen in Köln und Düsseldorf - also dort, wo sie gemeinsam mit Laschet und der CDU regiert. SPD-Kanzlerkandidat Scholz kämpft in Potsdam um sein Direktmandat - im selben Wahlkreis tritt auch die grüne Spitzenkandidatin Baerbock an. Auch die Linke konzentriert sich heute auf Brandenburg - Spitzenkandidatin Wissler wird in Potsdam erwartet. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel warb in ihrem Heimat-Landesverband Baden-Württemberg nochmals um Stimmen - auf einer Kundgebung in Karlsruhe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 16:00 Uhr