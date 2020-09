Brandenburg meldet Verdachtsfall von Afrikanischer Schweinepest

Piazolo will Schulen besser mit Leihgeräten ausstatten

München: Der bayerische Kultusminister Piazolo will Schulen mit mehr Leihgeräten für den digitalen Unterricht ausstatten. Im BR-Fernsehen kündigte er am Abend an, dass der Bestand an Tablets und Computern an den Schulen ausgebaut werden solle. Über die Sommerferien habe man die Zahl der Leihgeräte bereits auf 100.000 verdoppelt, aber damit sei man noch nicht am Ende, so Piazolo. Wichtig sei es, niemanden abzuhängen. Die Präsidentin des bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Fleischmann, hält den Personalmangel für problematischer. Sie hoffe, dass Piazolo die Menschen an den Schulen nicht vergesse. Kohle, die man in Dinge investiere, reiche für guten Unterricht nicht aus, so Fleischmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 07:00 Uhr