Brandanschläge in Polling verursachen Millionenschaden

Polling: In der oberbayerischen Gemeinde ist die Bahnstrecke zwischen Mühldorf und Tüßling nach mehreren mutmaßlichen Brandanschlägen gesperrt. Die durch das Feuer verursachten Schäden schätzt die Polizei auf 2,5 Millionen Euro. Drei Fahrzeuge auf einer im Bau befindlichen Geothermie-Anlage in Polling hatten in der Früh ebenso gebrannt wie ein in der näheren Umgebug abgestellter Forstanhänger und ein Kabelschacht an der Bahnstrecke. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 16:00 Uhr