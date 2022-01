Brand in Südafrikas Parlament ist gelöscht

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kapstadt: Der Großbrand in Südafrikas Parlament ist nach zwei Tagen unter Kontrolle. Wie die Feuerwehr mitgeteilt hat, wurden die von heftigem Wind angefachten Flammen kurz nach Mitternacht gelöscht. Das Feuer war am Sonntagmorgen im Parlamentsgebäude ausgebrochen und gestern erneut aufgeflammt. Der historische Sitzungssaal ist wohl komplett zerstört, das Dach des Versammlungsgebäudes eingestürzt. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht absehbar. Die Polizei hatte bereits am Sonntag einen Mann festgenommen, der den Brand gelegt haben soll. Er wird heute vor Gericht erscheinen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 08:00 Uhr