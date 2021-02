Brand in Recyclingbetrieb im Nürnberger Stadtteil Sandreuth

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In einem Recyclingbetrieb im Nürnberger Stadtteil Sandreuth ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, geriet eine Lagerhalle in Brand. Da es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung kommt, bittet die Polizei Anwohner auch in den benachbarten Stadtteilen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Aktuell sind mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.02.2021 21:45 Uhr