Brand in Ölkraftwerk in Unterfranken gelöscht

09.02.2021 03:00 Uhr

Nürnberg: In einem Ölkraftwerk im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ist am späten Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Brand im unteren Bereich des rund 80 Meter hohen Kesselhauses entfacht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Rund 120 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr konnten das Feuer am Abend löschen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 03:00 Uhr