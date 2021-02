Brand in Nürnberger Großkraftwerk beeinträchtigt Fernwärmeversorgung

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Nach dem Brand in einem Großkraftwerk gibt es in einzelnen Stadtteilen Probleme mit der Fernwärme. Das Kraftwerk sei vorübergehend außer Betrieb genommen worden, die Wärmezufuhr für einzelne Abnehmer vorübergehend gedrosselt, teilte der Energieversorger N-Ergie mit. Alle Kunden werden trotz der niedrigen Außentemperaturen gebeten, den Heizungs- und Warmwasserbedarf auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das könne helfen, den Engpass zu begrenzen. Die Ursache des Brandes in dem Großkraftwerk gestern Abend ist nach wie vor unklar. Das Feuer loderte bis zu 80 Meter hoch. Nach knapp drei Stunden war der Brand gegen 20 Uhr gelöscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 09:00 Uhr