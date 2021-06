Brand in Niederbayern richtet Millionenschaden an

Nachrichtenarchiv - 18.06.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Johanniskirchen: Bei einem Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb in Niederbayern ist ein Millionenschaden entstanden. Wie die Polizei berichtete, gerieten bei der Firma in Johanniskirchen im Landkreis Rottal-Inn fünf Produktions- und Lagerhallen in Brand. In dem Werk werden Holzpaletten gefertigt. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 03:00 Uhr