Brand in Niederbayern richtet Millionenschaden an

Bund hält an CureVac-Beteiligung fest

Berlin: Trotz des Rückschlags bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs hält der Bund an seiner CureVac-Beteiligung fest. Damit verfolge die Bundesregierung gesundheits- und industriepolitische Ziele, erklärte das Wirtschaftsministerium. Es gehe nicht nur darum, mehr Impfstoffproduktion in Deutschland und Europa anzusiedeln, sondern auch um Forschungsaktivitäten. Der Bund war im vergangenen Jahr über die Aufbaubank KfW mit 300 Millionen Euro bei dem Tübinger Pharmaunternehmen eingestiegen. Am Mittwoch teilte CureVac mit, dass sein Impfstoffkandidat in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung erzielt habe. Damit gibt es keine Aussicht auf eine Zulassung; der Aktienkurs von CureVac brach in der Spitze um mehr als 50 Prozent ein. Die FDP kritisierte die Staatsbeteiligung. Fraktionsvize Dürr sagte, es wäre sinnvoller gewesen, für bestmögliche Forschungsförderung zu sorgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 22:00 Uhr