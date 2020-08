Brand in Münchner Gehörlosenschule ist unter Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Brand in der früheren Schule für Gehörlose im Stadteil Sendling-Westpark ist unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr behindert aber der Dauerregen die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude nahe des Erasmus-Grasser-Gymnasiums und des Ludwigsgymnasiums an der Fürstenriederstraße wurde bis zum Jahr 2012 vom Freistaat als Schule für Gehörlose betrieben. Seither steht es leer. Das Feuer war am Nachmittag aus ungeklärten Gründen ausgebrochen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 19:45 Uhr