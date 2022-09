Brand in Gießerei in Nersingen ist unter Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 01.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nersingen: Der Brand in einer Metallgießerei im Landkreis Neu-Ulm ist seit dem Abend unter Kontrolle und weitgehend gelöscht. Über Nacht war lediglich eine Wache der Feuerwehr vor Ort. Chemikalien konnten unversehrt geborgen werden. Das Feuer in einer Lagerhalle im Nersinger Ortsteil Strass war gestern Nachmittag ausgebrochen und konnte nicht einfach mit Wasser gelöscht werden, weil in dem Gebäude natriumhaltige Stoffe aufbewahrt wurden. Fünf Personen wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2022 07:00 Uhr