Brand in Feuerverzinker-Fabrik - Feuerwehr im Großeinsatz

Denkendorf: Auf dem Gelände einer Stahlveredlungsfirma in Denkendorf im Landkreis Eichstätt ist am Abend eine Fabrikhalle in Brand geraten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist mit dem Löschen beschäftigt. Anwohner in der Umgebung wurden wegen der Rauchentwicklung zeitweise aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im Bereich von mehreren Millionen Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 01:00 Uhr