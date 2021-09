Brand in der Augsburger Innenstadt verursacht hohen Schaden

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Innenstadt hat der Brand eines denkmalgeschützten Wohnhauses einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Drei Menschen wurden am Abend in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten waren nach Angaben der Feuerwehr sehr gefährlich. Die Holzdecken des Hauses seien teilweise durchgebrannt und konnten nicht oder nur schlecht begangen werden. Das Dach musste abgedeckt werden, um das Feuer vollständig zu löschen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 06:15 Uhr