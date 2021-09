Brand in der Augsburger Innenstadt verursacht hohen Schaden

Nachrichtenarchiv - 11.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der Brand eines denkmalgeschützten Wohnhauses in der Innenstadt hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Drei Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten sind nach Angaben der Augsburger Feuerwehr sehr gefährlich und dauern voraussichtlich bis weit in die Nacht hinein. Das Dach müsse abgedeckt werden, um den Brand vollständig zu löschen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 01:00 Uhr