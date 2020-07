Brand in Adelzhausen richtet Millionenschaden an

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Adelzhausen: Der Brand in einem Gasthaus hat enormen Schaden verursacht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich dieser auf rund zwei Millionen Euro. Das Feuer war am Abend an einem Holzschuppen an der Rückseite des Gebäudes in Adelzhausen im Landkreis Aichach-Friedberg ausgebrochen. Nachbarn hatten den Brand entdeckt und konnten rechtzeitig die Gäste im Biergarten warnen. Unter ihnen waren auch Feuerwehrleute. Der Brand breitete sich vom Gasthaus auf das angrenzende Wohnhaus und auf eine Scheune aus. Alle drei Gebäude brannten komplett nieder. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 10:00 Uhr