Brand im Grunewald noch nicht vollständig gelöscht

Bundesumweltministerium kritisiert Isar-2-Gutachten

Berlin: Das Bundesumweltministerium hat das TÜV-Gutachten zum Atomkraftwerk Isar 2 scharf kritisiert. Es genüge in weiten Teilen nicht den üblichen Anforderungen, heißt es in einem Vermerk des Ministeriums, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Kritisiert werden demnach eine Reihe von Aussagen zur Sicherheit des AKW. Dabei handle es sich eher um Spekulationen. An anderer Stelle würden Bewertungmaßstäbe nicht benannt oder Bewertungen abgegeben, die einem Sachverständigen nicht zustünden. So gebe es keine Belege für die Aussage, dass Isar 2 die Anforderungen des sicherheitstechnischen Regelwerks erfülle. - In der Diskussion um längere Laufzeiten der Atomkraftwerke hatte Bayerns Umweltminister Glauber das Gutachten herangezogen. Es zeige, dass ein Weiterbetrieb von Isar 2 bei Landshut technisch möglich und auch sicher sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2022 06:45 Uhr