Brand bei Jüterbog weitet sich aus

Glockenläuten erinnert an die Toten von Burgrain

Garmisch-Partenkirchen: Mit Glockenläuten haben die Kirchen in der Marktgemeinde und in Burgrain an die fünf Todesopfer des Zugunglücks vor einem Jahr gedacht. Die Glocken läuteten kurz nach zwölf Uhr, dem Zeitpunkt des Unglücks. Zuvor waren Helfer und Hinterbliebene zu einer schlichten ökumenischen Andacht in einer Wallfahrtskirche zusammengekommen. - Im niedersächsischen Eschede jährt sich heute ebenfalls ein Zugunglück: Dort waren vor 25 Jahren 101 Menschen gestorben, als ein ICE entgleiste und gegen eine Brücke prallte. Neben Verkehrsminister Wissing nahm auch Bayerns Landtagspräsidentin Aigner am Vormittag an einem stillen Gedenken teil. 55 der Todesopfer kamen aus Bayern, wo damals gerade die Pfingstferien begonnen hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 19:00 Uhr