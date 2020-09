Brand auf Supertanker vor Sri Lanka offenbar gelöscht

Polizei fahndet nach Tankstellen-Einbruch in Unterfranken nach fünf Tätern

Esselbach: Nach einem Einbruch in eine Tankstelle im Landkreis Main-Spessart fahndet die Polizei in Bayern und Hessen nach den Tätern. Zwei von ihnen flüchteten nach dem Einbruch in der Gemeinde Esselbach zu Fuß, drei weitere fuhren in einem dunklen Auto ohne Kennzeichen davon. Als die Polizei sie auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bemerkte, verließen sie die Autobahn in Höhe Seligenstadt, verursachten einen Unfall und flüchteten zu Fuß in ein Wohngebiet. Die Beute ließen sie im Auto zurück. Die Polizei warnt die Menschen in der Region davor, Anhalter mitzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 14:00 Uhr