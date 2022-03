Branchenverband sieht großes Potenzial für Windkraft in Bayern

Innenministerin Faeser setzt sich für Flüchtlingsverteilung ein

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will sich für eine Verteilung ukrainischer Flüchtlinge in der EU einsetzen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die SPD-Politikerin, sie sei sich mit Frankreich und Polen einig, dass dies absolute Priorität habe. Faeser will sich heute abermals mit der EU-Innenkommissarin Johansson besprechen. Morgen will sie mit den G7-Innenministern klären, wie Flüchtlinge auch in Staaten außerhalb der EU Schutz finden können. Gleichzeitig wies die SPD-Politikerin Forderungen nach einer besseren Koordinierung der Flüchtlingshilfe durch den Bund zurück. Seit dem ersten Tag des Krieges arbeite der Bund bei der Aufnahme und Versorgung sehr eng mit den Ländern zusammen, so Faeser. Neben Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich auch der Diakonie-Präsident Lilie für eine eigene Koordinierungsstelle im Kanzleramt ausgesprochen.

