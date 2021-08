Brände in Südeuropa: Acht Todesopfer in der Türkei

Ankara: In der Türkei ist die Zahl der Menschen, die durch Waldbrände ums Leben gekommen sind, auf acht gestiegen. Im Urlaubsort Antalya wurden die Leichen eines deutsch-türkischen Ehepaars in einem abgebrannten Haus gefunden. In Bodrum wurde ein ganzes Viertel evakuiert, mehr als 500 Menschen mussten per Boot in Sicherheit gebracht werden, weil die Straßen nicht mehr benutzbar waren. Italien meldete über 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. Auf dem Peloponnes in Griechenland kämpft die Feuerwehr gegen knapp 60 Brände. Fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Patras mussten evakuiert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 19:30 Uhr