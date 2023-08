Brände in Nordostgriechenland weiterhin nicht unter Kontrolle

Athen: In Griechenland kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Wald- und Buschbrände. An der Grenze zur Türkei wüten die Flammen den neunten Tag in Folge. Die Wettervorhersage kündigt für morgen zudem schwierige Windverhältnisse an. In anderen Regionen konnten die meisten Feuer am Wochenende allerdings unter Kontrolle gebracht oder gehalten werden, so unter anderem im Nordwesten Athens und auf den Inseln Andros und Euböa.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 12:30 Uhr