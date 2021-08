Brände in Griechenland und in der Türkei bleiben ausser Kontrolle

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: In den Waldbrandgebieten im Mittelmeerraum ist keine Entspannung in Sicht. In Griechenland hat sich rund um die Hauptstadt Athen die Lage sogar noch weiter verschärft. Die ganze Nacht kämpften die Einsatzkräfte vergeblich gegen die Flammen. Über der Millionenmetropole hängen dichte Rauchschwaden, Ascheregen geht nieder.Tausende Menschen am Stadtrand sind bereits vor dem Feuer geflohen. Dramatisch ist auch die Lage auf der östlich von Athen gelegenen Insel Euböa. Dort richtete sich der zuständige Gouverneur mit einem verzweifelten Hilferuf über Facebook an die Öffentlichkeit. Wörtlich schrieb er: "Wir wollen endlich eine ernsthafte Anzahl von Löschflugzeugen und mehr Löschzüge." Mit Bulldozern alleine, könne man die Brände nicht bekämpfen. Mehrere hundert Menschen wurden bereits mit Fähren in Sicherheit gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 12:00 Uhr