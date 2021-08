Brände in Griechenland sind weiter außer Kontrolle

Athen: Die Brände in Griechenland sind weiter außer Kontrolle. Nördlich der Hauptstadt Athen stiegen auch am Abend die Flammen haushoch in den Himmel. Ein weiterer Ort musste evakuiert werden. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von Autokolonnen. Mindestens zwei Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Ein Helfer der Freiwilligen Feuerwehr wurde unter einem umstürzenden Strommast begraben. Ein anderes Opfer lag leblos in einer Fabrik. Das Zivilschutzministerium zählte insgesamt 57 aktive Brände. Besonders gefährlich ist die Lage auf der Insel Euböa. Dort wurden am Abend weitere 2000 Einwohner in Sicherheit gebracht. Eine Fähre holte sie ab, da der Landweg vom Feuer abgeschnitten war. Auch auf den Peloponnes zeichnet sich keine Entspannung ab. Im Laufe des Nachmittags wurden weitere Dörfer evakuiert, darunter auch ein Touristenort.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 23:00 Uhr