Brände in Griechenland sind die bislang größten in der EU

Athen: Die Feuer in Griechenland haben einen größeren Schaden angerichtet als bislang angenommen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Brände nördlich der Hafenstadt Alexandoupoulis die bisher größten in der Geschichte der Europäischen Union sind. Der für Krisenschutz zuständige Kommissar Lenarcic erklärte, es seien bereits mehr als 73.000 Hektar verbrannt. Das entspricht einer Fläche, die fast so groß ist wie die der Stadt Hamburg. Die griechische Regierung geht davon aus, dass viele Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen sind. Bürgerschutzminister Kikilias sprach von einem Verbrechen gegen das Land. Man werde die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 18:00 Uhr