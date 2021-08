Brände in der Südtürkei lodern weiter

Müller fordert mehr Impfstoffe für arme Länder

Berlin: Angesichts des stockenden Impftempos in Deutschland hat Bundesentwicklungsminister Müller dazu aufgerufen, überschüssige Vakzine an ärmere Länder abzugeben. Das sei der schnellste Weg, die weltweite Impfkampagne voranzubringen, sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Afrika sind laut Müller momentan weniger als zwei Prozent der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Drängend sei die Lage auch in Lateinamerika und in asiatischen Ländern. Nur eine weltweite Impfkampagne sei der Weg aus der Krise. Der Minister erinnerte an die Zusage der Bundesregierung, Entwicklungsländern bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung zu stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2021 15:00 Uhr