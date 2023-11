Brände in brasilianischem Naturschutzgebiet weiten sich aus

Sao Paulo: Die schweren Brände in Brasiliens Naturschutzgebiet Pantanal weiten sich immer mehr aus. Allein in diesem Monat wurden nach Medienberichten mehr als 3.000 Brandherde registriert - so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Satellitenaufnahmen zeigen riesige Rauchwolken am Himmel über dem Süden und Südwesten Brasiliens. Die betroffenen Staaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul haben den Notstand ausgerufen. Die Buschfeuer werden durch die anhaltende Hitze und Trockenheit in Brasilien begünstigt und haben bereits mehr als 35-tausend Hektar erfasst. Das Pantanal gilt als einzigartiges Feuchtgebiet und ist so groß wie Großbritannien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 13:45 Uhr