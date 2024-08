Brände im AKW Saporischja sind offenbar vollständig gelöscht

Kiew: Im russisch kontrollierten Atomkraftwerk Saporischja in der Ukraine ist das Feuer inzwischen offenbar vollständig gelöscht. Das erklärte ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden am frühen Morgen im Messengerdienst Telegram. Der Brand war in einem Kühlturm des größten europäischen Kernkraftwerkes ausgebrochen. Weil es immer wieder zu Zwischenfällen und Kämpfen am AKW Saporischja kommt, gibt es Sorgen vor einem schweren Atomunfall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 05:00 Uhr