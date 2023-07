Brände auf Rhodos wüten weiter - Sonderflüge für Touristen

Meldungsarchiv - 24.07.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die verheerenden Brände in Griechenland werden nach Regierungsangaben nicht so schnell eingedämmt werden können. Ministerpräsident Mitsotakis warnte vor drei weiteren schwierigen Tagen. Erst danach soll die extreme Hitze nachlassen. Die Feuerwehr kämpft weiter auf Rhodos und Korfu gegen die Flammen, außerdem gibt es Feuer an der Südküste der Insel Euböa und in der Region Böotien im Zentrum des Landes. Zahlreiche Urlauber sind immer noch am Flughafen von Rhodos gestrandet. Der Deutsche Reiseverband verweist darauf, dass es auch morgen und am Mittwoch Sonderflüge geben soll. Das Auswärtige Amt in Berlin hat einen Krisenstab eingerichtet. Personal ist vor Ort auf Rhodos und hilft bei der Organisation der Rückreise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 18:45 Uhr