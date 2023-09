BR24-Wahlarena zeigt Unterschiede zwischen Söder und Hartmann

Hirschaid: Die Unterschiede zwischen der CSU und den Grünen in Bayern sind am Abend in der BR24-Wahlarena in Oberfranken noch einmal deutlich geworden - etwa bei der Migration. Während sich CSU-Chef Söder für konsequentere Abschiebungen aussprach, plädierte Grünen-Spitzenkandidat Hartmann dafür, Ausländern schon bei der Ankunft in Deutschland eine Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben. Daneben sprach sich Söder für einen Bürokratie-Abbau aus. Seinen Worten zufolge lähmt diese zum Beispiel das Ehrenamt. Habe ein Verein eine Veranstaltung schon zwei Mal gut über die Bühne gebracht, sollen die Auflagen laut dem CSU-Chef danach gesenkt werden. Grünen-Spitzenkandidat Hartmann sprach sich für die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Da junge Menschen am längsten mit den politischen Entscheidungen leben müssten, sollten sie früher wählen dürfen. Hartmann verwies in diesem Zusammenhang auf ein Volksbegehren, das dazu derzeit im Freistaat läuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 23:15 Uhr