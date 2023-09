BR24-Wahlarena zeigt Unterschiede zwischen Söder und Hartmann

Hirschaid: Ministerpräsident Söder hält die Bayerische Wirtschaft für stärker als die bundesweite. Das sagte er in der BR24-Wahlarena in Hirschaid. Nach Ansicht Söders liegt der Vorsprung Bayerns unter anderem an Hightech-Programmen, in die investiert werde und am Ausbau der erneuerbaren Energien. Nach Ansicht von Grünen-Spitzenkandidat Hartmann muss die Wind- und Sonnenenergie weiter verstärkt ausgebaut werden. Er sagte, in der Bundespolitik gehe es bereits in die richtige Richtung - etwa durch das Ende der Atomenergie und den vorgezogenen Ausstieg aus dem Kohleabbau. Für die Mobilität im ländlichen Raum muss es nach den Worten Hartmanns mehr saubere Autos geben. Differenzen zwischen den Politikern wurden auch in der Migrationspolitik deutlich: Während Söder konsequentere Abschiebungen forderte, sprach sich Hartmann dafür aus, die Ausländerbehörden zu Willkommenszentren auszubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 23:00 Uhr