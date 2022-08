BR24-Umfrage bestätigt positives Fazit beim 9-Euro-Ticket

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Ende des 9-Euro-Tickets wollen die Verkehrsbetriebe heute Mittag Bilanz ziehen. Die Deutsche Bahn spricht bereits jetzt von einem großen Erfolg: Im Schnitt seien zehn Prozent mehr Fahrgäste im Regionalverkehr unterwegs gewesen als vor Corona. Eine repräsentative Umfrage von BR24 ergab, dass das Ticket in Ballungsräumen und sehr einkommensschwachen Gebieten besonders gut ankam. Dort gaben 77 Prozent der Ticketbesitzer an, das Angebot täglich oder ein- bis mehrmals wöchentlich genutzt zu haben. Aber auch in Regionen mit sehr hohem Einkommen taten dies 14 Prozent täglich und 31 Prozent wöchentlich. Vor allem die Jüngeren ließen das Auto häufig dafür stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 09:00 Uhr