BR24: Innenminister Herrmann besorgt wegen radikalen Querdenkern

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Mehr als 12.000 Menschen haben gestern in der Stadt gegen die Corona-Politik demonstriert. Auf einer parallel stattfindenden Gegenkundgebung für Menschenrechte sprach auch Bayerns Innenminister Herrmann. Im BR24-Thema des Tages begründete er seine Teilnahme mit den Worten: "Ich habe klar Stellung bezogen, dass wir unsere Demokratie schützen müssen, dass wir Toleranz brauchen und dass es gefährlich ist, wenn sich immer mehr Rechtsextreme unter die Impfgegner mischen." Herrmann sprach von einer "mehr als besorgniserregenden Entwicklung". Er halte die Radikalen im Querdenkerbereich für sehr gefährlich, deshalb würden sie auch von Polizei und Staatsschutz aufmerksam verfolgt. Gleichzeitig sprach sich der Innenminister für einen Dialog mit moderaten Impfgegnern aus. Die Teilnehmer an Protestveranstaltungen dürften nicht pauschal kriminalisiert werden, so Herrmann. Es sei eine legitime Auffassung, gegen Impfzwang zu sein. Die Staatsregierung wolle hier mit Argumenten überzeugen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 08:00 Uhr