BR-Wetterexperte befürchtet neues Hochwasser

München: Was das Hochwasser in Bayern angeht, will BR-Wetterexperte Sachweh noch keine Entwarnung geben. Vielmehr rechnet er damit, dass ab Sonntag die Pegel erneut steigen werden. Im BR24-Fernseh-Interview sagte er, das Hochwasser könne nicht schnell genug abfließen, bevor neuer Regen dazukommt. Er warnte davor, die Einsatzkräfte „an der Hochwasserfront“ zu früh abzuziehen. Er habe noch nie erlebt, dass einem großen Hochwasser so wenig Zeit verblieben ist, abzufließen. Unterdessen meldet der Netzbetreiber Eon, dass fast alle betroffenen Haushalte in Süddeutschland wieder Strom haben. Nur einzelne Gebiete, in denen das Wasser noch nicht abgeflossen ist, sowie Industriekunden, seien von der Energieversorgung abgeschnitten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 22:00 Uhr